Ünlü kadınların bebek heyecanı

ALMANYA'DA bir dönem müzik kanalı Viva'da moderatörlük yaparak üne kavuşan ve fırınlar zinciri veliahtı Sebastian Kamps
ile evlenen Gülcan, İnstagram hesabından hamile olduğunu açıkladı. 2007'de evlenen Gülcan, daha önceki paylaşımlarında 'Hamile misiniz?' sorusuna 'Hayır' cevabı vermişti. Gülcan son paylaşımına, 'Anne Gülcan için büyük bir an' başlığını attı, takipçilerinden beğeni yağdı. BIR dönem A Kadın Milli Futbol Takımımızın kaptanlığını yapan Filiz Koç
ile kardeşi Yeliz Koç
da İnstagram'da birlikte hamilelik pozu verdi. Filiz ikinci kez anne olurken, katıldığı bir yarışma programında ünlenip, sinema yıldızı Natascha Ochsenknecht'in oğlu Jimi Blue Ochsenknecht (29) ile birlikte yaşamaya başlayan Yeliz Koç ilk kez annelik duygusunu tadacak.