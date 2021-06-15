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Giriş Tarihi: 15.6.2021

Ünlü kadınların bebek heyecanı

CENGİZ PARLAYAN
Ünlü kadınların bebek heyecanı

2007’de evlenen Gülcan Kamps ile Koç kardeşler hamileliklerini sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla duyurdu. Ünlülerin paylaşımlarına beğeni yağdı

ALMANYA'DA bir dönem müzik kanalı Viva'da moderatörlük yaparak üne kavuşan ve fırınlar zinciri veliahtı ile evlenen Gülcan, İnstagram hesabından hamile olduğunu açıkladı. 2007'de evlenen Gülcan, daha önceki paylaşımlarında 'Hamile misiniz?' sorusuna 'Hayır' cevabı vermişti. Gülcan son paylaşımına, 'Anne Gülcan için büyük bir an' başlığını attı, takipçilerinden beğeni yağdı. BIR dönem A Kadın Milli Futbol Takımımızın kaptanlığını yapan ile kardeşi da İnstagram'da birlikte hamilelik pozu verdi. Filiz ikinci kez anne olurken, katıldığı bir yarışma programında ünlenip, sinema yıldızı Natascha Ochsenknecht'in oğlu Jimi Blue Ochsenknecht (29) ile birlikte yaşamaya başlayan Yeliz Koç ilk kez annelik duygusunu tadacak.
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Ünlü kadınların bebek heyecanı
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