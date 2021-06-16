Beceriksiz emniyete projektörlü tepki

SEDA Başay Yıldız
'ın kişisel bilgilerinin Frankfurt Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı 1. Karakol'daki bilgisayarlardan bizzat polisler tarafından sorgulanmasına rağmen olayın aydınlatılmamasına tepki gösterildi. Bir grup sanatçı ve aktivist, kendi içindeki ırkçıları ortaya çıkaramayan Frankfurt
Emniyet Müdürlüğü'nün girişine projektörle "NSU 2.0, 7/24 açık" yazısını yansıttı. Seda Başay Yıldız, sosyal medyadan fotoğrafı paylaşırken, "Emniyet müdürünün sadakatinden şüphem yok. Ama hiçbir şey değişmediği sürece, teşkilatına sahip olduğu konusunda şüphem var" dedi. FRANKFURT