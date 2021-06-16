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Giriş Tarihi: 16.6.2021

Beceriksiz emniyete projektörlü tepki

Beceriksiz emniyete projektörlü tepki

’da NSU 2.0 adı altında başta avukat ’a dönük tehditleri çözemeyen , aktivistlerin ve sanatçıların hedefi oldu

'ın kişisel bilgilerinin 'ne bağlı 1. Karakol'daki bilgisayarlardan bizzat polisler tarafından sorgulanmasına rağmen olayın aydınlatılmamasına tepki gösterildi. Bir grup sanatçı ve aktivist, kendi içindeki ırkçıları ortaya çıkaramayan Emniyet Müdürlüğü'nün girişine projektörle "NSU 2.0, 7/24 açık" yazısını yansıttı. Seda Başay Yıldız, sosyal medyadan fotoğrafı paylaşırken, "Emniyet müdürünün sadakatinden şüphem yok. Ama hiçbir şey değişmediği sürece, teşkilatına sahip olduğu konusunda şüphem var" dedi. FRANKFURT
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Beceriksiz emniyete projektörlü tepki
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