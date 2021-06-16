Nefes kesen finalde şampiyonun adı Ela

Dortmund
kentinde gerçekleşen 49 kilo kadınlar tekvando Almanya şampiyonası finalinde Ela Aydın
(22) ile Süheda Nur Çelik
'in (22) mücadelesinde normal süre 12-12 sonuçlandı. Karşılaşmada 6-2 geriden gelen Ela, rakibini yakaladı ancak maç uzatmalara gitti. Ela, uzatmanın son 29 saniyesinde, altın vuruş yapıp üç puanı alarak maçı kazandı. 10. kez Almanya şampiyonluğunu ilan eden Ela, "Tekvando'da son saniyeye kadar savaşmak gerek. Savaştım ve 10. şampiyonluğumu aldım" dedi. Dachau'da yaşayan Ela, daha önce Avrupa
şampiyonasında üç kez ikincilik, iki kez üçüncülük elde etmişti. Ela'nın CISM dünya üçüncülüğü başarısı da var.