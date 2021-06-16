Giriş Tarihi: 16.6.2021

Nefes kesen finalde şampiyonun adı Ela CENGİZ PARLAYAN

Tekvando şampiyonasında, 9 kez Almanya Şampiyonu olan Ela ile 4 kez bu unvanı alan Süheda karşı karşıya geldi. Zaferin sahibi altın vuruş yapıp maçı kazanan Ela oldu