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Giriş Tarihi: 16.6.2021

Nefes kesen finalde şampiyonun adı Ela

CENGİZ PARLAYAN
Nefes kesen finalde şampiyonun adı Ela

Tekvando şampiyonasında, 9 kez Almanya Şampiyonu olan Ela ile 4 kez bu unvanı alan Süheda karşı karşıya geldi. Zaferin sahibi altın vuruş yapıp maçı kazanan Ela oldu

kentinde gerçekleşen 49 kilo kadınlar tekvando Almanya şampiyonası finalinde (22) ile 'in (22) mücadelesinde normal süre 12-12 sonuçlandı. Karşılaşmada 6-2 geriden gelen Ela, rakibini yakaladı ancak maç uzatmalara gitti. Ela, uzatmanın son 29 saniyesinde, altın vuruş yapıp üç puanı alarak maçı kazandı. 10. kez Almanya şampiyonluğunu ilan eden Ela, "Tekvando'da son saniyeye kadar savaşmak gerek. Savaştım ve 10. şampiyonluğumu aldım" dedi. Dachau'da yaşayan Ela, daha önce şampiyonasında üç kez ikincilik, iki kez üçüncülük elde etmişti. Ela'nın CISM dünya üçüncülüğü başarısı da var.
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Nefes kesen finalde şampiyonun adı Ela
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