Liseli çocuğa sözde soykırım işkencesi

HAPİSLE TEHDİT EDİLDİ
TARİH
dersinde öğretmeninin anlattığı Ermeni soykırım iddialarını
kabul etmeyen Altay, hapis tehdidi, sindirme ve radikalizmle ilişkilendirilme girişimleriyle karşı karşıya kaldı. Altay, "Öğretmenimiz derste 40 dakika boyunca, 'Türkler Ermenileri öldürdü
' dedi. Ona, 'Delil var mı?' diye sordum, çok sinirlendi" diye konuştu.
AŞIRILIK SORGULAMASI
BİR
sınıf arkadaşının da üzerine yürüdüğünü anlayan Altay, "Babamı arayıp hapis cezasından da söz ettiler. Oysa inkâr suç değil. Ardından istihbarat birimi ifadeye çağırdı. Sosyal medya hesaplarımın şifreleri alındı. 'Müslüman
mısın, namaz kılıyor musun, bir gruba bağlı mısın?' diye sorular sordular. (AA)