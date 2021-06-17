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Giriş Tarihi: 17.6.2021

Liseli çocuğa sözde soykırım işkencesi

Liseli çocuğa sözde soykırım işkencesi

’da bir lise öğretmeni derste sözde Ermeni soykırımını anlattı. Dayanamayıp ‘Delil var mı’ diye soran Altay’a insanlık dışı muamele yapıldı

HAPİSLE TEHDİT EDİLDİ
TARİH dersinde öğretmeninin anlattığı kabul etmeyen Altay, hapis tehdidi, sindirme ve radikalizmle ilişkilendirilme girişimleriyle karşı karşıya kaldı. Altay, "Öğretmenimiz derste 40 dakika boyunca, '' dedi. Ona, 'Delil var mı?' diye sordum, çok sinirlendi" diye konuştu.

AŞIRILIK SORGULAMASI
BİR sınıf arkadaşının da üzerine yürüdüğünü anlayan Altay, "Babamı arayıp hapis cezasından da söz ettiler. Oysa inkâr suç değil. Ardından istihbarat birimi ifadeye çağırdı. Sosyal medya hesaplarımın şifreleri alındı. ' mısın, namaz kılıyor musun, bir gruba bağlı mısın?' diye sorular sordular. (AA)
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Liseli çocuğa sözde soykırım işkencesi
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