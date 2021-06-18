Hanau’da karanlık 5 saat

Hessen
Eyaleti İçişleri Bakanı Peter Beuth
, bu polislerin, aşırı sağcılık şüphesi üzerine lağvedilen Frankfurt Emniyet Müdürlüğü'nün özel harekat timinde (SEK) görevli olduklarını açıkladı. Beuth, lağvedilen SEK elemanı polislerin 13'ünün olay gecesinde Hanau'da görev yaptıklarını bildirdi. Bakanın bu açıklaması, tüm dikkatleri bir kez daha, 9 kişinin öldüğü Hanau katliamına çevirdi.
POLİSE ULAŞILAMAMIŞTI
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Şubat 2020 tarihinde gerçekleşen ve 4'ü Türk 9 kişinin öldürülmesiyle sonuçlanan Hanau terör saldırısının düzenlendiği gece görev yapan 13 polisin ırkçı çıkması, birçok soru işareti oluşmasına da yol açtı. Terör saldırısından sonra aileler polisin tutumundan şikayetçi olmuş, acil yardım hattında sadece bir polisin görevli olması nedeniyle hiç kimse polise ulaşamamıştı.
GERÇEKTEN İNTİHAR MI ETTİ?
ŞİMDİ akıllara, polisin baskını yapmak için neden 5 saat beklediği sorusu geldi. Terör saldırısı yaklaşık 22.00'de başlamasına rağmen, polis saldırganın evini ancak 5 saat sonra bastı. Aracın plakasından saldırganın kimliği hemen teşhis edilmesine rağmen, polis kuşattığı eve girmedi, çevrede bekledi. Aradan ne yaşandığı bilinmeyen 5 saat geçti. Polis evi bastı, "Katil annesini öldürüp, intihar etti" açıklaması yapıldı.
SALDIRIDA 9 KİŞİ ÖLDÜ
19 Şubat 2020'de ırkçı Alman Tobias Rathjen'in düzenlediği terör saldırısında, Sedat Gürbüz
, Fatih Saraçoğlu
, Gökhan Gültekin
, Mercedes Kierpacz
, Hamza Kurtoviç, Kaloyan Velkov, Vili Viorel Paun, Ferhat Unvar ve Said Nesar Hashemi hayatını kaybetmişti.
AÇIKTA KALAN SORULAR
Tobias Rathjen gerçekten intihar mı etti?
Irkçı polisler ile Rathjen arasında bir bağ var mıydı?
Katil, annesini neden öldürdü?
Polis neden baskın için 5 saat bekledi?
Bu zaman zarfında deliller mi yok edildi?
Yardım eden oldu mu? Rathjen polis muhbiri mi?
Rathjen'in babasının cinayetlerle ilişkisi var mı?
Saldırının gerçekleştiği barda kapı neden kapalıydı?
Kapının kapalı tutulması talimatı polisten mi geldi?
Rathjen psikolojik sorunlarına rağmen nasıl silah ruhsatı aldı?
Neden dosyalar kapatıldı ve sabıka kaydına işlenmedi?