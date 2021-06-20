Haberler Avrupa Haberleri Cani annenin aklı başındaymış
Giriş Tarihi: 20.6.2021

Cani annenin aklı başındaymış

Fatih YILMAZ
Cani annenin aklı başındaymış

Beş çocuğunu kahvaltılarına ilaç koyup uyutmuş, tek tek küvette boğarak öldürmüştü. Bilirkişi raporu cani annenin akli dengesinin yerinde olduğunu ortaya koydu

'nın kentinde beş çocuğunu öldüren cani anne .'nın duruşmasına devam edildi. Beş çocuğunu boğarak öldüren anne hakkında oluşturulan bilirkişi raporunda, kadının cezai ehliyetinin olduğuna vurgu yapıldı. Raporda, büyükannesi ve büyükbabası ile büyüyen Christiane K.'nın çocukluğundan beri ayrı yaşadığı, annesinden nefret ettiği belirtildi. Christiane K.'nın 12 yaşındayken amcasının bir tanıdığı tarafından tecavüze uğradığı, 16 yaşında anne olduğu ve 6 çocuk sahibi olduktan sonra kocası terk edilince bunalıma girdiği belirtildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Cani annenin aklı başındaymış
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA