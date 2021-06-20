Cani annenin aklı başındaymış

Almanya
'nın Solingen
kentinde beş çocuğunu öldüren cani anne Christiane K
.'nın duruşmasına devam edildi. Beş çocuğunu boğarak öldüren anne hakkında oluşturulan bilirkişi raporunda, kadının cezai ehliyetinin olduğuna vurgu yapıldı. Raporda, büyükannesi ve büyükbabası ile büyüyen Christiane K.'nın çocukluğundan beri ayrı yaşadığı, annesinden nefret ettiği belirtildi. Christiane K.'nın 12 yaşındayken amcasının bir tanıdığı tarafından tecavüze uğradığı, 16 yaşında anne olduğu ve 6 çocuk sahibi olduktan sonra kocası terk edilince bunalıma girdiği belirtildi.