Türkçe’yi yok saydılar

CDU İLE YEŞİLLER REDDETTİ
ALMANYA'NIN Hessen Eyaleti
'ndeki okullarda Türkçe
'nin seçmeli ders olarak okutulması önerisi mecliste kabul görmedi. Listeye alınmayan Türkçe, meclis oturumunda tartışıldı. Sosyal Demokrat Parti
'nin (SPD), komisyon kararından sonra verdiği önergede Türkçe'nin listeye eklenmesi vardı. Önerge kabul edilmedi ve CDU
ve Yeşiller'in istediği oldu.
SAYGISIZLIK VE AYRIMCILIK
MECLİSTE yapılan konuşmalarda, önerge sunan SPD'li Turgut Yüksel
, "Türkler, ülkedeki en büyük göçmen topluluğudur. Eyalet hükümetinin aldığı karar 60 yılı aşkın süredir bu ülkede yaşayan ve çalışan Türklere saygısızlıktır. Bu kurumsal bir ayrımcılıktır" dedi. CDU'lu Eğitim Bakanı Alexander Lorz
, ise Türkçe'ye ilginin az olacağını savundu.