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Giriş Tarihi: 20.6.2021

’yi yok saydılar

Türkçe’yi yok saydılar

’nde 1999’dan bu yana süren mücadelesi ve Yeşiller’in oyları ile bir kez daha kabul görmedi. Eyalette bu iki partiye öfke büyük

CDU İLE YEŞİLLER REDDETTİ
ALMANYA'NIN 'ndeki okullarda 'nin seçmeli ders olarak okutulması önerisi mecliste kabul görmedi. Listeye alınmayan Türkçe, meclis oturumunda tartışıldı. 'nin (SPD), komisyon kararından sonra verdiği önergede Türkçe'nin listeye eklenmesi vardı. Önerge kabul edilmedi ve ve Yeşiller'in istediği oldu.

SAYGISIZLIK VE AYRIMCILIK
MECLİSTE yapılan konuşmalarda, önerge sunan SPD'li , "Türkler, ülkedeki en büyük göçmen topluluğudur. Eyalet hükümetinin aldığı karar 60 yılı aşkın süredir bu ülkede yaşayan ve çalışan Türklere saygısızlıktır. Bu kurumsal bir ayrımcılıktır" dedi. CDU'lu Eğitim Bakanı , ise Türkçe'ye ilginin az olacağını savundu.
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Türkçe’yi yok saydılar
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