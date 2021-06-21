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Giriş Tarihi: 21.6.2021

aşığı Alman çift

Türkiye aşığı Alman çift

Karavan ile yola çıkıyor, ’yi adım adım geziyorlar. Türk dostu ve Türkiye aşığı Alman Heyse çiftinin tatil tercihi 11. kez Türkiye oldu

'nın leipzig kentinde yaşayan emekli banka müdürü (63) ve eşi (64), tatil sezonu başlayınca soluğu yine 'de aldı. "Türkler gibi konuksever insanlar, dünyanın hiçbir yerinde yok" diyen çift, satın aldıkları karavanla ilk kez 2009 yılında Türkiye'ye gittiklerini ifade etti. İki çocuk sahibi çift, "İlk gezimizde 20 kenti gezdik. Ardından 9 kez karavan, bir kez de uçakla Türkiye'yi ziyaret ettik. Her gelişimizde 'yu karış karış geziyoruz. Bu kez 10 günlük karantina sürecini 'nda geçirdik. Bu geziler bizi Türkiye ve Türk aşığı yaptı. Türkiye'nin yüzde 75'ini gezdik. Yolculuğumuzda çok ilginç anılar yaşadık" dedi.
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Türkiye aşığı Alman çift
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