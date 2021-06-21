Türkiye aşığı Alman çift

Almanya
'nın leipzig kentinde yaşayan emekli banka müdürü Peter Heyse
(63) ve eşi Gabriele Heyse
(64), tatil sezonu başlayınca soluğu yine Türkiye
'de aldı. "Türkler gibi konuksever insanlar, dünyanın hiçbir yerinde yok" diyen çift, satın aldıkları karavanla ilk kez 2009 yılında Türkiye'ye gittiklerini ifade etti. İki çocuk sahibi çift, "İlk gezimizde 20 kenti gezdik. Ardından 9 kez karavan, bir kez de uçakla Türkiye'yi ziyaret ettik. Her gelişimizde Anadolu
'yu karış karış geziyoruz. Bu kez 10 günlük karantina sürecini Adapazarı
'nda geçirdik. Bu geziler bizi Türkiye ve Türk aşığı yaptı. Türkiye'nin yüzde 75'ini gezdik. Yolculuğumuzda çok ilginç anılar yaşadık" dedi.