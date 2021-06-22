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Giriş Tarihi: 22.6.2021

Irkçılar devletten arındırılmalı

Fatih YILMAZ
Irkçılar devletten arındırılmalı
SPD'den adayı avukat , orduda, emniyette, aşırı sağ ile ilişkisi olduğu tespit edilen hiç kimsenin barındırılmaması gerektiğini ifade etti

EMNİYETTE BARINAMAMALILAR
ALMAN Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) 'nde gerçekleştirdiği ön seçimde Federal Meclis seçimleri için aday gösterilen Christian Schreider (49), SABAH'a konuştu. Avukat olan Schreider, aşırı sağa karşı asla müsamaha gösterilmemesi gerektiğini belirtti ve "Orduda, emniyette, ırkçı, aşırı sağ ile ilişkisi olduğu tespit edilen hiç kimse barındırılmamalı" diye konuştu.

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IRKÇI eylemlerde bulunan, yazışmalar yapanların devlet veya resmi dairelerde çalışamayacağını dile getiren Schreider, "Bunun çok net bir şekilde anlaşılması gerekiyor. Devlette temiz memur istiyoruz" dedi. AfD'nin ne kadar tehlikeli parti olduğunun toplum tarafından daha fark edilmediğini de ifade eden Schreider, "Türkler kültürlerini bize daha iyi anlatmalı" diye konuştu.
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Irkçılar devletten arındırılmalı
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