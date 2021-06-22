Irkçılar devletten arındırılmalı

SPD'den Federal Meclis
adayı avukat Christian Schreider
, orduda, emniyette, aşırı sağ ile ilişkisi olduğu tespit edilen hiç kimsenin barındırılmaması gerektiğini ifade etti
EMNİYETTE BARINAMAMALILAR
ALMAN Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Rheinland Pfalz Eyaleti
'nde gerçekleştirdiği ön seçimde Federal Meclis seçimleri için aday gösterilen Christian Schreider (49), SABAH'a konuştu. Avukat olan Schreider, aşırı sağa karşı asla müsamaha gösterilmemesi gerektiğini belirtti ve "Orduda, emniyette, ırkçı, aşırı sağ ile ilişkisi olduğu tespit edilen hiç kimse barındırılmamalı" diye konuştu.
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IRKÇI eylemlerde bulunan, yazışmalar yapanların devlet veya resmi dairelerde çalışamayacağını dile getiren Schreider, "Bunun çok net bir şekilde anlaşılması gerekiyor. Devlette temiz memur istiyoruz" dedi. AfD'nin ne kadar tehlikeli parti olduğunun toplum tarafından daha fark edilmediğini de ifade eden Schreider, "Türkler kültürlerini bize daha iyi anlatmalı" diye konuştu.