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Giriş Tarihi: 23.6.2021

Doktor Dilek, Birlik Elçisi oldu

CENGİZ PARLAYAN
Doktor Dilek, Birlik Elçisi oldu

Yapay kalp geliştirip naklini gerçekleştirmesi ile büyük başarıya imza atan Dr. Dilek Gürsoy, ’da Birlik Elçisi seçilmenin gururunu yaşıyor

'NIN (NRW), 'nın ilk kadın yapay kalp cerrahı Dr. Dilek Gürsoy'u üstün başarıları nedeniyle Birlik Elçisi olarak belirledi. Ülkenin 16 eyaletinden 32 Birlik Elçisi arasına seçilen Gürsoy, "Almanya'nın Birlik Elçisi olmaktan gurur duyuyorum" dedi. NRW Başbakanı 'in aday gösterdiği Gürsoy, başbakana da teşekkür etti.
LASCHET, "Dr. Gürsoy'un Birlik Elçisi olarak Almanya'yı güçlü bir şekilde temsil edeceğinden eminim" dedi. 17 yıldır kalp cerrahı olarak çalışan Gürsoy, "Bu ülkenin bana sağladığı fırsatları tutkuyla kullandım. Şimdi kendimi bilgimle ve inancımla vatandaşlara adadım" dedi. Gürsoy, ülkede 'Yılın Doktoru' seçilmişti. Başarı pek çok ödül de getirmişti.
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Doktor Dilek, Birlik Elçisi oldu
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