Doktor Dilek, Birlik Elçisi oldu

ALMANYA
'NIN Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti
(NRW), Avrupa
'nın ilk kadın yapay kalp cerrahı Dr. Dilek Gürsoy'u üstün başarıları nedeniyle Birlik Elçisi olarak belirledi. Ülkenin 16 eyaletinden 32 Birlik Elçisi arasına seçilen Gürsoy, "Almanya'nın Birlik Elçisi olmaktan gurur duyuyorum" dedi. NRW Başbakanı Armin Laschet
'in aday gösterdiği Gürsoy, başbakana da teşekkür etti.
LASCHET, "Dr. Gürsoy'un Birlik Elçisi olarak Almanya'yı güçlü bir şekilde temsil edeceğinden eminim" dedi. 17 yıldır kalp cerrahı olarak çalışan Gürsoy, "Bu ülkenin bana sağladığı fırsatları tutkuyla kullandım. Şimdi kendimi bilgimle ve inancımla vatandaşlara adadım" dedi. Gürsoy, ülkede 'Yılın Doktoru' seçilmişti. Başarı pek çok ödül de getirmişti.