Nüfus alarmı

Federal İstatistik Dairesi
, 2020 nüfus verilerini açıklarken 12 bin gerileme olduğunu duyurdu. Ülkede nüfus 2011-2019 yılları arasında düzenli artış gösteriyordu ve 80.3 milyondan 83.2 milyona yükselmişti. Daire, 2020'deki gerilemeye, ölümlerin dışında göç edenlerdeki düşüşün de etkili olduğunu duyurdu. Almanya
'da 1972'den bu yana ölümlerin sayısı doğumların üstünde olmasına rağmen göç faktörü sayesinde nüfusta artış yaşanıyordu. Ülkede 80 yaş üstündekilerin sayısı yüzde 4.5'lik artışla 5.9 milyona ulaştı. 60-79 yaş grubundakilerin sayısı ise 18.2 milyona yükseldi. İstatistiklere 20-59 yaş arasındakilerin sayısı 43.7, çocuk ve gençlerin sayısı da 15.3 milyon olarak yansıdı. WİESBADEN