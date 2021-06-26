Nazan’a NRW liyakat nişanı

Almanya
'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti (NRW), RTL televizyonunun yüzü Nazan Eckes'i (45) liyakat nişanı ile onurlandırdı. NRW Hükümeti, Eckes'in uzun yıllardır gönüllü olarak çok sayıda dernek ve projede çalıştığını ve bu nedenle liyakat nişanına layık görüldüğünü duyurdu. Açıklamada ayrıca, Eckes'in daha iyi eğitim fırsatları, mülteci aileler ve kanserin önlenmesi için çalışmalar yürüttüğüne vurgu yapıldı. Liyakat nişanının pazartesi günü NRW Başbakanı Armin Laschet
tarafından Nazan Eckes'e takdim edileceği kaydedildi. Eckes ile birlikte çevre bilimci Ernst Ulrich von Weicsacker
ve 10 kişiye daha liyakat nişanı takdim edilecek.