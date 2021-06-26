PKK paçavrası resmen yasak

YASA TASARISI KABUL EDİLDİ
ALMANYA
'DA Federal Meclis
, ceza yasalarında önemli değişiklikleri öngören yasa tasarısını kabul etti. Değişiklik, ülkede Hamas
'ın bayrak ve sembollerini de kapsıyor. Bundan böyle Avrupa Birliği'nin terör listesinde yer alan örgütlerin bayrakları yasak kapsamında olacak. Böylece PKK
paçavraları da resmen yasak kapsamına alınmış oldu.
NEFRET SUÇUNA AĞIR CEZA
YAPILAN değişiklikler kapsamında dini hakaretlere de ceza verilmesi öngörülüyor. Ayrıca cinayet, soykırım veya savaş suçları gibi olaylarda bundan böyle yeni delillerin ortaya çıkması durumunda kişinin ikinci kez yargılanmasının önü açıldı. Yürürlükte olan yasada kişinin aynı suçtan ikinci kez hüküm giymesi mümkün değildi.