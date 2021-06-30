Kahramanlara onur madalyası

ÖZEL DURUMDA VERİLİYOR
ALMANYA'NIN Bochum
kentinde biri Türk iki polis memurunun hayatını kurtaran Cemal Öksüz
(19), arkadaşı Tom Luca Hess
(18) ve yardımda bulunan toplam 10 genç, Bochum Emniyet Müdürlüğü
tarafından onurlandırıldı. Gençlere, cesaretlerinden dolayı onur madalyası takdim edildi. Bochum Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Michael Bauermann
, madalyanın özel durumlarda verildiğini belirtti.
YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTILAR
İKİ polis memurunu yanan araçtan çıkaran ve ilkyardım sağlayan gençler, "Bundan daha iyisi olamazdı. O polislerin hayatta olduğunu duyup böylesi bir madalya ile onurlandırılmak bizi gururlandırdı" dedi. Gençler, ağaca çarpıp yanmaya başlayan polis aracının içinde yaralı 30 ile 24 yaşlarındaki iki memurun hayatını kurtarmıştı. Polislerin yoğun bakımdan çıktığı da ifade edildi.