Seehofer’den acı itiraf: Suçlu biziz

Almanya
'nın İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Würzburg
'da üç kişinin ölümü ile sonuçlanan bıçaklı saldırı sonrası uyum politikalarını eleştirdi. Bakan, "24 yaşında genç bir adam, altı yıl boyunca evsizler barınağında kimse ilgilenmeden yaşıyorsa, uyguladığımız politikadan memnun olmam mümkün değil" dedi. Seehofer, farkındalık eksikliği ve ilgisizlikten de söz etti.
POLİTİKAMIZI GÖZDEN GEÇİRELİM
FEDERAL
ve eyalet hükümetlerinin uyum politikalarını yeniden gözden geçirmesi gereğine işaret eden Seehofer, "Uyum çabasının hızlandırılması gerekip gerekmediğini düşünmek zorundayız" ifadelerini kullandı. Saldırının henüz tam aydınlatılamadığını dile getiren Seehofer, failin radikal görüşe sahip olduğu ve psikolojik sorunu bulunduğuna dair bulgular olduğunu aktardı.
ALARM HALİNDEYİZ
AŞIRILIK ve terör tehdidi konusunda da uyarıda bulunan Seehofer, "İnsanları korkutmak istemiyorum ama tehlikeleri hafife almamalıyız. Bir alarm halindeyiz. Radikal İslamcıların, aşırı sağcı ve solcular ile İmparatorluk
vatandaşlarının oluşturduğu tehlike küçümsenmemeli. Pandemi döneminde bu daha da arttı" dedi.