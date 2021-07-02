Giriş Tarihi: 2.7.2021

Faşist polise beraat İSMAİL EREL

Irkçı paylaşımlar yapan polis, skandal bir kararla beraat etti. Hakim, silah, mermi ve bombalarla yakalanan polisten elde edilen paylaşımları “ırkçı bulmasına rağmen” cezaya gerek duymadığını vurguladı