Faşist polise beraat

PAYLAŞIMLAR IRKÇIYDI
SKANDAL kararı Alsfeld Asliye Mahkemesi
Hakimi Christian Süss
verdi. İlk kez Hessen
'de bir polis memurunun ırkçı paylaşımlar yapması nedeniyle mahkeme önüne çıktığı davada hakim, polisin paylaşımlarının açık şekilde ırkçı olduğuna kanaat getirmesine rağmen, "Bunlar kapalı bir grupta paylaşıldığı için suç unsuru teşkil etmiyor" dedi ve polisin ırkçı ve yabancı düşmanı paylaşımlarını cezalandırmaya gerek görmedi, beraat ettirdi.
CEZASI SADECE 1500 EURO
IRKÇI polis Marcel G
. (46), sadece evinde yakalattığı iki bin mermi, ruhsatsız silahlar ve bombalar nedeniyle hüküm giydi. Ruhsatsız silah ve patlayıcı madde bulundurmaktan 1500 euro para cezasına çarptırılan Marcel G., ırkçı olmadığını iddia etti. Sohbet grubunda Nazi sembolleri ve ırkçı paylaşımlarda bulunan polisi aklayan Hakim Süss, "Paylaşımların ırkçı olduğundan şüphemiz yok" diye konuştu.
HİTLER'E DE DEĞİNMİŞ
IRKÇI polisin 1500 euro para cezasını Anne Frank Eğitim Merkezi'ne ödemesine hükmedildi ve ceza 14 ay tecil edildi. Polisin aralarında Adolf Hitler
fotoğrafının da olduğu toplam 7 ayrı ırkçı hakaret paylaşımlarında bulunduğu ortaya çıktı. Neo-Nazilerin yasak olan gamalı haç yerine siyah güneş dövmesini yaptırmasının ise bir anlamı olmadığını ileri süren ırkçı polis, ırkçı olmadığını söyledi.
POLİSLERDEN ISRARLI TEHDİTLER
HESSEN'DEKİ
skandal, NSU 2.0 imzasıyla gönderilen tehdit mektuplarıyla patladı. Türk avukat Seda Başay Yıldız
ile ünlülere, siyasetçilere ve camilere gönderilen tehdit mektuplarının Frankfurt Emniyet Müdürlüğü'ne 1. Karakol'daki polis bilgisayarlarından gönderildiği belirlendi.
2 AĞUSTOS 2018:
NSU 2.0 imzasıyla Türk avukat Yıldız'a tehdit mektubu gönderildi.
EKİM 2018-NİSAN 2019:
Bu tarihler arasında Wehrmacht
, Elysium
ya da Staatsstreichorchester imzalı 107 tehdit maili gönderildi .
NISAN 2019:
Mektupların birkaçını gönderdiği şüphesiyle Neo-Nazi Andre M
. gözaltına alındı.
18 MART 2021:
NSU 2.0 imzalı son mektubun gönderildiği tarih.
3 MAYIS 2021:
Polis Berlin'de Alexander M. isimli ırkçıyı gözaltına aldı.
Frankfurt Savcılığı, "Adam polis değil, mektupları o göndermiş" açıklamasıyla polisi akladı. Ancak bu olaydan hemen sonra bu kez bir Alman politikacıya tehdit mektubu gönderildi.
10 HAZİRAN 2021:
Hessen İçişleri Bakanı Peter Beuth, Frankfurt Özel Harekat Birliği'nde (SEK) ırkçı yapılanma olduğunun ortaya çıkması üzerine birliği feshetti.
2 TEMMUZ 2021:
Bugüne kadar NSU 2.0 imzası altında toplam 32 farklı kişi ve 60'tan fazla kuruma ırkçı hakaretler içeren tehdit mektupları gönderildi. Soruşturma kapsamında en az 70 polisin ırkçı olduğu ortaya çıktı.