Türk aileye alçak saldırı

KÜFÜR ETTİLER
OLAY, cumartesi günü öğleden sonra yaşandı. Türkiye
tatiline gitmek için hazırlıklarını tamamlayan aile, hep birlikte kuaföre gitti. Kuaförden çıktıktan sonra aracına doğru ilerleyen aileye arkadan yaklaşan biri kadın iki Neo-Nazi, hakaret etmeye başladı. Ağıza alınmayacak küfürlere maruz kalan ailede baba arkasını dönerek, "Neden küfrediyorsunuz, size ne yaptık" diye sordu.
GÖZLERİNE SIKTILAR
BU sırada Neo-Nazi erkek, elinde silaha benzer biber gazını çıkarıp bir anda adamın 4 yaşındaki kızı ve eşinin doğrudan gözlerine sıktı. Kendisi de biber gazından nasibini alan adam ve ailesi, acı içinde kıvranmaya başladı. Olayı görenler polise haber verdi ve aileye yardımcı oldu. Çağırılan ilkyardım ekibi yaralılara müdahale ederken, polis saldırgan Neo-Nazileri yakalamayı başardı.
AİLE TABURCU OLDU
GÖZLERİNE biber gazı sıkılan aile hastaneye kaldırılıp tedavi edilirken, gözaltına alınan Neo-Nazi'ler hakkında adam yaralamak ve ırkçı hakaretlerden ötürü soruşturma başlatıldı. Küçük bir kızın bile doğrudan yüzüne biber gazı sıkacak kadar alçak olan Neo-Nazilerin tutuksuz yargılanması ve yargılandıklarında da tecilli hapis cezasına çarptırılması bekleniyor. Aile ise hastaneden taburcu edildi.