İnternet nefreti daha tehlikeli

DÜŞMANLIĞI ARAŞTIRDI
AVRUPA
'DAKİ Müslüman dernekler arasında yapılan bir araştırma, internet üzerinden Müslümanlara karşı yapılan nefret paylaşımlarının sokaktaki saldırılar kadar tehlikeli görüldüğünü ortaya koydu. Araştırmayı yapan Avrupa Konseyi
İslam Karşıtlığı, Antisemitizm ve Nefret Suçları Özel Temsilcisi Daniel Höltgen
, "Müslüman düşmanlığının kapsamını araştırdık" diye konuştu.
ÖLÜM TEHDİTLERİ VAR
FRANSA, İngiltere
ve Almanya
'nın da dâhil olduğu 8 ülkede Müslüman derneklere sorular yönelttiklerini ifade eden Höltgen, bu derneklerin internet üzerinden yapılan nefret paylaşımlarını en az sokaktaki saldırılar kadar tehlikeli gördüğünü vurgulayarak, bunun tehlikeli bir gelişme olduğunun altını çizdi. Höltgen, "Paylaşımlarda, şiddet çağrısı yapılıyor. Kaba dil kullanılıyor" dedi.