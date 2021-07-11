‘Seni George Floyd gibi yaparım’

Almanya
'da sürekli savcılar tarafından aklandıkları için her türlü şiddete başvuran polis, Türk DJ Deniz Köse
'yi (38) tehdit ederken yakalandı. Kameraya çekilen görüntülere göre polis, Köse'yi ortada neden yokken, "Seni Floyd
gibi yaparım" diye tehdit ediyor. DJ Stutter adıyla tanınan Köse, kendisini tehdit eden polisin konuşmasını gösteren video görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.
ÜZERİNDE TEPİNİRİM
Aracıyla durdurulan Köse, polisin hiçbir neden yokken kendisini tehdit ettiğini anlatırken, "Bana, 'Senin gibi bir Selefi'yi aracından çekip üzerinde tepinmek isterdim' dedi. Sonra aracın ruhsatının poliste kaldığını fark ettim. Ertesi gün ruhsatımı vermek için aynı polis memuru geldi. Kendisine, 'Dün bana söylediğinin ne kadar yanlış olduğunu biliyorsun değil mi' dedim" diye konuştu.
İSTEDİĞİMİ YAPARIM
KONUŞMANIN videoya alındığını bilmeyen polis, tehdidini tekrarladı. Polis memuru, "Senin yerde yatmanı, benim de ayaklarımla senin başının üzerinde durmamı isterdim" dediği video kaydında, herhangi bir pişmanlık göstermiyor. Deniz Köse'nin, "Sen polissin. Bunu istememelisin" demesi üzerine ise polis memuru, "Ben çok şey isteyebilirim" cevabını verdi.
ÇILGINA DÖNDÜ
TEHDİTTEN sonra, "Seni videoya çektim" dediğini anlatan Köse, "Polis, çılgına döndü. Telefonumu elimden almak istedi. Vermeyince ek kuvvet çağırdı. Gelenler arasında karakol amiri de vardı. Videoyu gösterdim. 'Aramızda böyle şeyler görmek istemiyoruz' diye tepki gösterdi. Sonra telefonumu aldılar ve görüntüleri kaydettiler. Korku içindeyim. Bu poliste bütün bilgilerim var. Silahlı ve her şeyi yapabilir" dedi.
GÖREVDEN ALINDI
KÖLN
Polisi yaptığı açıklamada Köse'nin şikayeti üzerine polis hakkında soruşturma açıldığını ve savcılığın "herhangi bir suç unsuru olup olmadığını inceleyeceğini" bildirdi. Görevden el çektirilen polisle ilgili Köln Emniyet Müdürü Miriam Brauns
, "Bir polisin böyle şeyler söyleyebilmesini anlayamıyorum. Polis hakkında disiplin soruşturması açıldı" diye konuştu.
SİNDİRMEK İSTİYORLAR
KÖLN Emniyeti aynı zamanda polisin gizli videoya çekilmesine de soruşturma açtı. Polis "konuşulan sözlerin mahremiyetine aykırı davranılması" şüphesiyle suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi. Alman
polisi bu tip suç duyuruları ile polis şiddetinin gizlice kameraya çekilip ortaya çıkmasının önüne geçmek istiyor.
DÜNYAYI AYAĞA KALDIRAN GÖRÜNTÜ
25 Mayıs 2020 tarihinde ABD Minneapolis'te sahte banknot ihbarı için gelen polislerden biri olan Derek Chauvin, kelepçeli şekilde yere yüzüstü yatırdığı şüpheli George Floyd
'un boynuna 8 dakika 46 saniye boyunca diziyle bastırarak ölmesine neden olmuştu.