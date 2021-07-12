Dostsan FETÖ’ye terörist dersin

Türkiye
'de FETÖ terör örgütünün hain darbe girişiminin 5. yıldönümünde Stuttgart
'ta bir anma töreni düzenlendi. 15 Temmuz Milli Birlik Programı
adı altında düzenlenen ve 250 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte Türkiye Cumhuriyeti Stuttgart Başkonsolosu M. Erkan Öner de hazır bulundu ve konuşmasında Alman
hükümetine çağrıda bulundu.
PRİM TANINMAMALI
ÖNER, "Devletler ve toplumlar arasındaki iyi ilişkileri zehirlemek isteyen çevrelere karşılıklı olarak prim tanınmaması, ortak aklın ve bundan da önemlisi ahlaki yaklaşımın gereğidir" dedi. Uluslararası Demokratlar Birliği
(UİD) Başkanı Köksal Kuş
da bir konuşma yaptı ve 15 Temmuz'un bir işgal girişimi olduğunu söyledi.
DAHA NE YAPSINLAR
KUŞ, Türk halkının bunu anladığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın çağrısıyla geriye dönmemek üzere sokaklara çıktığını söyledi. Almanya
ve Avrupa
ülkelerinin FETÖ'yü terör örgütü olarak görmemelerine tepki gösteren Köksal Kuş, "251 canımızı aldılar, 2 binden fazla insanımızı sakat bıraktılar. TBMM
'yi bombaladılar. Daha ne yapsınlar?" diye sordu.
TERÖRE PRİM VERMEYİN
UİD Başkanı Köksal Kuş, "Neden bu ülkeler FETÖ'yü terör örgütü olarak tanımazlar? Bu ülkeler bizim dostumuzsa, bize yapacakları en iyi dostluk, FETÖ'yü terör örgütü olarak görmeleridir. Umarım Alman kamuoyu, Alman devleti bu terör örgütünün burada tekrar yeşermesine, taban bulmasına müsaade etmez" diye konuştu.
STK'LAR KATILDI
ETKİNLİĞE, UİD'in yanı sıra ATİP, ASİP, EUBA, ATFF, AYFED ve Baden Württemberg Okul Aile Birlikleri gibi STK'ların başkan ve yöneticileri de katıldı. Etkinlik, 251 şehidin isminin UİD Baden Württemberg Bölge Sekreteri Burak Şahin tarafından okunması ve şehitlerin anısına 251 balon ve gül dağıtılmasıyla son buldu.