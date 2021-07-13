Laschet arayı açtı

YEŞİLLER'İN ÇÖKÜŞÜ SÜRÜYOR
ALMANYA
'DA 26 Eylül günü gerçekleşecek genel seçim öncesi son kamuoyu yoklaması, yeni başbakanın kim olacağı ve koalisyonda hangi partilerin yer alacağı konusunu netleştirmeye başladı. Bir ara Annalena Baerbock
'un adaylığını açıklamasından sonra birinci parti konumuna geçen Yeşiller üçüncü parti pozisyonuna düşmek üzere.
CDU/CSU 11 PUAN FARK ATTI
SON seçim anketine göre Armin Laschet
'i başbakan adayı yapan Birlik Partileri (CDU/CSU) oy oranlarını yüzde 28'e yükseltti. Sosyal Demokrat Parti
(SPD) yüzde 17'lik oy oranı ile Yeşiller'i yakaladı. Hür Demokrat Parti
'ye olan destek yüzde 12 olarak ankete yansırken, Sol Parti
oylarını bir puan yükseltip yüzde 8'e ulaştı. Irkçı AfD
'nin oy oranı ise yüzde 11 oldu.