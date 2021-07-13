Ülke için en büyük tehlike aşırı sağ

REFORMA İHTİYAÇ VAR
RAPOR, Almanya
tarihinin en büyük polis skandallarının yaşandığı Hessen Eyaleti
'nde bilim insanları, polis teşkilatı ve gizli servisten oluşan bir uzman heyeti tarafından hazırlandı. Raporun sonuçlarını dün tanıtan komisyon, poliste çok acil reformlar gerçekleştirilmesi gerektiği sonucuna vardı. Rapor, polis, özel tim, ordu ve itfaiyedeki ırkçılığı ortaya koydu.
HESSEN ÖNCÜ OLMALI
RAPORUN tanıtımında konuşan Komisyon Başkanı Angelika Nussberger
, "Hessen
Polisi için kritik bir noktaya ulaşıldı" dedi. Raporda, polisteki çok sayıda ırkçı vakanın toplum arasında güven kaybına yol açtığına dikkat çekildi. Bu nedenle acil reformun gerektiği belirtilen raporda, "Hessen aşırı sağ
ile mücadelede öncü rol üstleneceğini göstermeli" ifadesi kullanıldı.
IRKÇILIK HER YERDE
KOMİSYONUN Başkan Yardımcısı Jerzy Montag
, poliste, özel harekat birliğinde, orduda ve itfaiyede giderek artan aşırı sağcılığın güvenlik ve demokrasi için en büyük tehdit olduğunu söyledi. Montag, "Henüz bunlar organize olmuş azınlıklar ve tekil olaylar. Ama önemli olan, daha hemen başında müdahale etmek" diye konuştu.