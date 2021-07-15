Almanya’yı sel vurdu

4 EYALET İÇİN AŞIRI YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI
KUZEY Ren Vestfalya
'da (NRW), önceki akşam başlayan şiddetli yağış dün de devam edince yollar, evlerin bodrum katları, sokaktaki araçlar sular altında kaldı. İnsanları çaresiz bırakan yağış sonrası oluşan sel Saksonya
ile Baden Württemberg
'de iki kişiyi sürükledi, arama çalışması sonuçsuz kaldı. Bavyera
'nın Hof kenti yağmur ve fırtına nedeniyle afet bölgesi ilan edildi. Altena'da toprak kayması meydana geldi. Meteoroloji NRW, Rheinland Pfalz
, Saarland
ve Hessen
için fırtına uyarısı da yaparak, "Metrekareye 200 litre yağmur düşen bölgeler olacak" açıklamasında bulundu.
İbrahim TAŞ - Tevfik KARA