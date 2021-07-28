Altın kemer Fırat’ın

Almanya
'nın Göppingen kentinde ringe çıkan Fırat Arslan
, Güney Amerika
Şampiyonu R. Eduardo Acosta'yı nakavtla yendi. Arslan baştan sonra üstün götürdüğü karşılaşma sonrası WBA Dünya Kıtalararası
Şampiyonu oldu. Altın kemerin yeni sahibi olan Arslan, dünya şampiyonluğu maçı yapmaya hak kazandı. Arslan, "En yaşlı dünya şampiyonu olarak tarihe geçmek istiyorum" dedi. Büyük mutluluk yaşayan Arslan, galanın düzenlenmesinde büyük emek sarf eden eşi Dilek ve Gazi başta olmak üzere gecenin sponsorlarına teşekkür etti.