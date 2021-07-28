Haberler Avrupa Haberleri Altın kemer Fırat’ın
Giriş Tarihi: 28.7.2021

Altın kemer Fırat’ın

Altın kemer Fırat’ın

Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, 51 yaşında WBA Dünya Kıtalararası Şampiyonu oldu. Arslan’ın gözü rekorda

Almanya'nın Göppingen kentinde ringe çıkan Fırat Arslan, Güney Amerika Şampiyonu R. Eduardo Acosta'yı nakavtla yendi. Arslan baştan sonra üstün götürdüğü karşılaşma sonrası WBA Dünya Kıtalararası Şampiyonu oldu. Altın kemerin yeni sahibi olan Arslan, dünya şampiyonluğu maçı yapmaya hak kazandı. Arslan, "En yaşlı dünya şampiyonu olarak tarihe geçmek istiyorum" dedi. Büyük mutluluk yaşayan Arslan, galanın düzenlenmesinde büyük emek sarf eden eşi Dilek ve Gazi başta olmak üzere gecenin sponsorlarına teşekkür etti.
ARKADAŞINA GÖNDER
Altın kemer Fırat’ın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA