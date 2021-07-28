Kira faşizmine yargı tokadı

3 BİN EURO TAZMİNAT
BERLİN
'DE yaşayan Cem K., ev kiralamak için yaptığı çok sayıda başvurudan sonuç alamadı. Türk vatandaşı, Deutsche Wohnen
adlı şirkete Michael Grünberg
adıyla müracaat edince, yanıt olumlu oldu. Cem K., şirketi ayrımcılıktan dolayı mahkemeye verdi. Berlin Charlottenburg Bölge Mahkemesi, şirketi üç bin euro tazminat ödemeye mahkûm etti.
DOSYASI OLDUKÇA KABARIK
DAVADA mahkeme, "Yalnızca kulağa Türkçe gelen ismi ve dolayısıyla etnik kökeni nedeniyle ev randevusu daveti almadığını" belirten Cem K.'yı haklı buldu. Benzer bir olay daha önce de yaşanmıştı. Yine Berlin'de Mehmet Y. (35), Türk olduğu için kendisine ev kiralamayan aynı şirketi, 2018'de üç bin euro para cezasına mahkûm ettirmişti.