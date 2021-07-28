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Giriş Tarihi: 28.7.2021

Kira faşizmine yargı tokadı

Kira faşizmine yargı tokadı

Gerçek kimliği ile ev kiralama istediği defalarca geri çevrilen Cem K., ismini ‘Michael Grünberg’ diye verince kapılar açıldı. Hâkim, ayrımcı şirketi tazminata mahkûm etti

3 BİN EURO TAZMİNAT
BERLİN'DE yaşayan Cem K., ev kiralamak için yaptığı çok sayıda başvurudan sonuç alamadı. Türk vatandaşı, Deutsche Wohnen adlı şirkete Michael Grünberg adıyla müracaat edince, yanıt olumlu oldu. Cem K., şirketi ayrımcılıktan dolayı mahkemeye verdi. Berlin Charlottenburg Bölge Mahkemesi, şirketi üç bin euro tazminat ödemeye mahkûm etti.

DOSYASI OLDUKÇA KABARIK
DAVADA mahkeme, "Yalnızca kulağa Türkçe gelen ismi ve dolayısıyla etnik kökeni nedeniyle ev randevusu daveti almadığını" belirten Cem K.'yı haklı buldu. Benzer bir olay daha önce de yaşanmıştı. Yine Berlin'de Mehmet Y. (35), Türk olduğu için kendisine ev kiralamayan aynı şirketi, 2018'de üç bin euro para cezasına mahkûm ettirmişti.
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Kira faşizmine yargı tokadı
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