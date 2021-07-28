Neo-Nazi olsaydım beni korurlardı

HESSEN Eyalet Meclisi'nde Lübcke Araştırma Komisyonu'nun hazırladığı rapora Seda Başay Yıldız
'ın ev adresinin ve hatta kızının gittiği anaokulunun adresinin neden alındığı bilinmiyor. Polisten bile gizli tutulan adresinin aralarında ırkçı AfD'lilerin de bulunduğu milletvekillerine dağıtılmasına anlam veremeyen Yıldız, "Adresim herkeste var. Sadece kendi aralarında dağıtmamışlar. Araştırma komisyonunun dosyasına da koymuşlar" dedi.
DOSYAYA NEDEN GİRDİ?
SEDA Başay Yıldız SABAH'a yaptığı açıklamada, "Adresim neden Lübcke araştırma dosyasına giriyor ki? Hiç alakam bile yok açıkçası. Kim koymuş, kim yapmış? Benim adresimin oraya yazan insanın elinde olmaması lazım. O zaman adresin gizli tutulmasının bir anlamı yok ki. Gizli adreste böyle bir tavır uyguluyorlarsa başkalarının elinde de olabilir. Bir de bana, 'Sizin çevrenizden çıkmış olabilir' demişlerdi" diye konuştu.
AİLEYİ SUÇLADILAR
TAŞINDIĞI yeni evinin adresinin de ortaya çıkması üzerine polislerin, "Gizli tutulan adresin kendi özel çevresinden çıkmış olması lazım" dediğini hatırlatan Seda Başay Yıldız, "Ne büyük terbiyesizlik. Sözde benim çevrem sızdırmış. Sonra ben mail yazdım, tepki gösterdim. Şimdi de öğreniyorum ki bu adres bütün milletvekillerine iletilmiş. Ne yapıyorlar ne ediyorlar belli değil" açıklamasında bulundu.
UYARIYA RAĞMEN KAYIT SİLİNMEDİ
SEDA Başay Yıldız'ın sözde gizli olan ev ve kızının gittiği anaokulunun adresinin dosyalarda en az 10 ayrı yerde yazdığını fark eden Sol Partili Milletvekili Hermann Schaus
oldu. Schaus, Ağustos 2019'da polis bünyesinde 10 birim veya polisin gönderdiği maillerde adresin yazılı olduğunu Hıristiyan Demokrat Partili (
CDU) Başbakanlık Dairesi Başkanı Axel Wintermeyer, İçişleri Bakanı Peter Beuth
ve Lübcke Cinayeti Araştırma Komisyonu Başkanı Christian Heinz
'a iletti. Ancak Wintermeyer, ilgili bölümleri karartmadığı gibi, dosyaları da geri çekmedi.
ÜÇ YILDIR TEHDİT ALTINDA
AVUKAT Seda Başay Yıldız üç yıldır ırkçıların tehdidi altında. İlk kez Ağustos 2018'de faksla "NSU 2.0" imzasıyla ırkçı içerikli bir yazı ile tehdit edilen Yıldız'ın kimlik bilgilerinin, Frankfurt polis karakolundaki bir bilgisayardan sorgulandığı ortaya çıkmıştı. Yıldız'a "NSU 2.0" imzasıyla tehdit mektubu gönderdiği öne sürülen bir kişi mayıs ayında Berlin'de tutuklanmıştı. Zanlının, Yıldız'ın gizli tutulması gereken adres bilgilerine nasıl ulaştığı ise bugüne kadar ortaya çıkmadı.
NAZİLERİN ADRESLERİ GİZLİ
GÜNDEMDEN düşmemekten de rahatsız olduğunu söyleyen Başay Yıldız, "NSU davasında gördük. NSU çevresinden olan Neo-Nazileri şahit olarak dinlemek istedik. Yani NSU'nun çevresindeki insanları dinlemek istedik. Adreslerini gizli tuttular, tanık olarak dinlemediler. Belki ben de Neo-Nazi olsam, adres bilgilerim korunur, kimseye verilmezdi. Şimdi sözde gizli tutulan adresim herkeste var" dedi.