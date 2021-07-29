Vahşet örgütü yırtmak üzere

Almanya
'da
Şubat 2020'de en az 10 camiye dönük terör saldırısı içinde oldukları gerekçesiyle Stuttgart Eyalet Yüksek Mahkemesi
'nde yargılanan teröristler ucuz kurtulacak gibi. Irkçı Werner Somogyi
tarafından kurulan terör örgütü üyelerinin bazılarının sadece "destek vermekten" ceza alması gündeme geldi.
SERBEST Mİ KALACAKLAR?
FEDERAL Başsavcılığın 12 kişiden sadece birini "destekçi" olarak tanımladığı iddianamenin aksine davanın hâkimi dört kişiyi destekçi olarak görüyor. Bu durumda da destekçiler 6 ay ceza ile kurtulacakları için karardan sonra serbest kalacak. Örgüt üyeleri ise 1 ile 10 yıl arası hapis cezası alacak.
DÖRDÜ YIRTACAK
HAKİMLER, "Bu dört kişi her ne kadar saldırılara katılmak istemese de, planları ve hedefleri destekleyip, maddi destek sözü verdiler" dedi. Savcılık grubun Eylül 2019'da kurulduğundan hareket ederken, mahkeme Şubat 2020'de gerçekleşen buluşmayı baz alıyor. Bu da özellikle Michael B
.'nin durumunu iyileştiriyor.
"SİLAH BULURUM"
İKİNCİ buluşmaya gitmeyenler, bu nedenle mahkeme tarafından "üye" değil, "destekçi" olarak görülüyor. Halbuki telefon dinlemelerinde Michael B. gruba silah temin etme sözü veriyor. Nisan ayında başlayan ve 20. duruşması yapılan davanın en az 50 duruşma daha sürmesi bekleniyor.
KORKUNÇ PLANLAR
SALDIRI planları ortaya çıkan terör örgütünün, hedefleri ve temin ettikleri silahlar şöyle:
Cuma namazında camilere kanlı baskın yapacaklardı
Camileri eş zamanlı olarak kundaklayacaklardı
Müslümanları provoke edip ülkede iç savaş çıkartacaklardı
Ortalığı kan gölüne çevirmenin planını yaptılar
Meclisi basıp milletvekillerini öldürmeyi düşünüyorlardı
Kalaşnikof siparişi verdiler. 27 silah yakalattılar
Daha fazla ağır silah için para toplamaya başlamışlardı
Hedefe ulaşmak için 1000 kişilik milis kurmak istediler