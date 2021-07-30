Sel bölgesinde faşist alarmı

Almanya'da
resmi rakama göre sayıları 20 bini bulan İmparatorluk Vatandaşı (Reichsbürger) adlı faşist grup üyeleri, sel felaketinin yaşandığı Rheinland Pfalz
ve Kuzey Ren Vestfalya
eyaletlerinde polis üniforması ile dolaşmaya başladı. Skandal, federal polisin hükümete sunduğu raporda ortaya çıktı. Bild, Reichsbürger üyelerinin yardım çalışmalarını engellediğini yazdı.
ÇALIŞMAYI ENGELLİYORLAR
RAPORDA, Alman
devletinin varlığını reddeden, hızla silahlanan ve Anayasayı Koruma Dairesi'nce izlenen Reichsbürger üyelerinin bölgeye polis minibüslerine benzetilen araçlarla gittikleri yer aldı. Polis üniforması da giyen faşistlerin, ilkyardım ekiplerini farklı bölgelere yönlendirdiği, temizlik çalışmalarına engel olduğu ifade edildi. Amaç, devleti aciz gösterip ırkçıları öne çıkarmak olarak yorumlandı.
HÜKÜMETTEN KINAMA
HÜKÜMET sözcüsü Ulrike Demmer
, ırkçıların sel felaketini sabote etmesini kınadı. İçişleri Uzmanı Michael Kuffer
(CSU), imparatorluk vatandaşlarının sel bölgesindeki suç faaliyetlerini "yeni bir nitelik" olarak değerlendirdi. Polis Sendikası Başkanı Rainer Wendt
ise "Sel felaketi aşırılık yanlıları için bir kostüm karnavalı değildir. Kendilerini bölgede gösterirlerse, polis onları uzaklaştırmak zorunda" dedi. FRANKFURT
SAYILARI 20 BİN CİVARINDA ANAYASAYI
Koruma Teşkilatı, (BfV) Ocak ayında Alman devletini tanımayan, silahlanan ve bazıları şiddet eylemlerine başvuran, İmparatorluk Vatandaşları adlı ırkçıların yaklaşık 20 bin kişi tarafından desteklendiğini açıklamıştı. Sayı 2018'de 18 bin, 2016'da ise 10 bindi.