Acı haber yasa boğdu

DNA EŞLEŞMESİ YAPILDI
ALMANYA'NIN Leverkusen
kentindeki Currenta adlı kimya tesisinin katı atık yakma bölümünde 27 Temmuz günü meydana gelen patlamada kaybolan Erdoğan Sarıkaya
'dan acı haber geldi. Erdoğan'ın cesedinin perşembe günü bulunan üç ceset arasında yer aldığı açıklandı. 46 yaşındaki Malatyalı Erdoğan'ın ailesinden alınan DNA örneğinin cesetten alınan örnek ile eşleşmesinin yapıldığı aktarıldı.
EŞİ VE AKRABALARI YIKILDI
YENİ bebek sahibi olan ve umutlu bekleyiş sürdüren Birgül Sarıkaya
'nın, ölüm haberi sonrası fenalaştığı belirtildi. Cenaze aileye henüz teslim edilmedi. Nedeni henüz belirlenemeyen şiddetli patlamada, beş kişi yaşamını yitirmiş, 31 kişi de yaralanmıştı. Patlama esnasında kaybolan beş kişi, günler süren aramanın ardından bulunmuştu. İki kişiye ise henüz ulaşılamadı.