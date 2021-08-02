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Giriş Tarihi: 2.8.2021

Dünya devi olma yolunda

Dünya devi olma yolunda

Türk bilim insanlarının kurduğu BioNTech dünya devlerine rakip oluyor. Şirket, dünyanın farklı ülkelerinde tesis kuracak, istihdamı genişletecek ve kendi satış ağını oluşturacak

Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci'nin kurduğu biyoteknoloji şirketi BioNTech, gün geçtikçe ilerleyişini sürdürüyor. Koronavirüs aşısı üretiminden sonra büyük maddi imkâna kavuşan BioNTech, şimdi dünya devleri arasına girmek için atılımlar yapıyor. Şirket, onaylı ürünlerini pazarlaması için 60 kişilik ekip kuruyor.

İSTİHDAMI İKİYE KATLADI
KORONAVİRÜS aşısı geliştirme aşamasında 1300 olan şirketin çalışan sayısı 1.5 yılda 2000'e yükseldi. BioNTech Yönetim Kurulu Üyesi Sierk Poetting, şirket bünyesinde, araştırma ve üretim bölümleri bulunduğunu, buna şimdi satış bölümünün ekleneceğini ifade etti ve "Tüm birimleri kapsamak üzere 500 kişiye daha iş olanağı sunuyoruz" dedi.

YENİ BÖLÜMLER OLUŞACAK
POETTİNG, BioNTech'in her zaman ürün adaylarını bağımsız olarak üretebilmeyi hedeflediğini, buna hammaddenin de dâhil olduğunu dile getirdi ve "Yavaş yavaş, ürün geliştirme durumuna göre yeni bölümler oluşturuyoruz. Üretim ağı da önümüzdeki aylarda büyümeye devam edecek. Gerektiğinde üretim kapasitemizi genişletiyoruz" diye konuştu. FRANKFURT

KANSERLERE ÇARE OLUYOR
BİONTECH, koronavirüs aşısının yanı sıra, cilt kanseri ve sıtmaya çare olmak için aşı çalışması yürütüyor. BioNTech geçtiğimiz günlerde bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiği 1.1 milyar euroluk kârın büyük kısmını sıtma aşısının geliştirilmesinde değerlendireceğini açıklamıştı. ABD'de, Gilead biyoteknoloji grubunun bir parçası olan Kite'dan özel bir geliştirme platformu ile üretim tesisini devralan BioNTech'in, Almanya'nın Magdeburg kentinde kendi üretim fabrikası bulunuyor. Şirket, Afrika'ya da tesis kuracağını duyurdu.

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Dünya devi olma yolunda
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