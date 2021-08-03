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Giriş Tarihi: 3.8.2021

İhanet okulları için Almanya’ya koştular

Mustafa AKBABA
İhanet okulları için Almanya’ya koştular

Yurtdışındaki okulları bir bir kapanan ya da el konulan FETÖ, Etiyopya’daki 5 okulunu kaybetmemek için Almanya’dan yardım talebinde bulundu

KORUMA ALTINA ALMA PROJESİ
DERNEKLERİNE sürekli "diyalog", "uyum" "hoşgörü" gibi kulağa hoş gelen ve Alman makamlarının gözünü boyamak için seçilen kelimelerin bulunduğu isimler veren FETÖ, yeni oyununu kurdu. FETÖ, okulların isimlerini değiştirme taktiğinden sonra, şimdi de Almanya dışındaki okulları koruma altına alabilmek için harekete geçti.

5 OKUL İÇİN BAŞVURU
ETİYOPYA'DA bulunan ve FETÖ'ye bağlı olan "Intellectual Schools" isimli beş okulun Alman Dışişleri Bakanlığı bünyesinde "Alman okulu" statüsü kazanmak için başvurduğu ortaya çıktı. Okulların "Alman okulu" statüsü alabilmesi için bakanlıktaki değerlendirmenin devam ettiği öğrenildi. FETÖ'nün amacı, okulları Alman devletinin himayesine sokmak.
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İhanet okulları için Almanya’ya koştular
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