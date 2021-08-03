İhanet okulları için Almanya’ya koştular

KORUMA ALTINA ALMA PROJESİ
DERNEKLERİNE sürekli "diyalog", "uyum" "hoşgörü" gibi kulağa hoş gelen ve Alman makamlarının gözünü boyamak için seçilen kelimelerin bulunduğu isimler veren FETÖ, yeni oyununu kurdu. FETÖ, okulların isimlerini değiştirme taktiğinden sonra, şimdi de Almanya
dışındaki okulları koruma altına alabilmek için harekete geçti.
5 OKUL İÇİN BAŞVURU
ETİYOPYA
'DA bulunan ve FETÖ'ye bağlı olan "Intellectual Schools
" isimli beş okulun Alman Dışişleri Bakanlığı
bünyesinde "Alman okulu" statüsü kazanmak için başvurduğu ortaya çıktı. Okulların "Alman okulu" statüsü alabilmesi için bakanlıktaki değerlendirmenin devam ettiği öğrenildi. FETÖ'nün amacı, okulları Alman devletinin himayesine sokmak.