Testsiz girişin cezası ağır

Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için ek tedbirlere başvuran Almanya'da yeni hayata geçirilen uygulama, tatilden testsiz dönenlere ağır fatura getirecek. Rastgele kontrollerde negatif sonuçlu korona testi beyan edemeyenler, her eyalette farklı ceza ile karşı karşıya kalacak. Türklerin yoğun yaşadığı ve Türkiye'den dönüşe hazırlanan Kuzey Ren Vestfalya için testsiz girişin cezası 250 euro. Testin eksik, yanlış veya zamanında sunulmaması halinde kesilen ceza, tekrarı halinde ikiye katlıyor. Berlinliler için ceza 100 ile bin euro arasında. Bavyera'da 500 ila 2000, Baden Württemberg'de 300 ila 3000, Rheinland Pfalz'da 1000, Bremen'de 750, Hessen'de 200, Aşağı Saksonya'da 150 ila 2000 euro. FRANKFURT