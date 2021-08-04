Cemile teyzenin parası Tover’den

Leiden
kentinde faaliyet gösteren Türk Girişimci Derneği
(TOVER
) üyeleri, kendi aralarında topladıkları parayı Cemile Öner
'e ulaştırdı. Yangının ardından yıkılan evinin önünde parayı teslim alan 60 yaşındaki kanser hastası Öner, "Her şeyimi kaybettim. Sesimi duyan bu insanlara nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Hepsinden Allah razı olsun" diye konuştu. TOVER Başkanı Durmuş Doğan
'ın arkadaşı parayı teslim ederken, "Doğan ve dernek üyeleri, haberler
de gördükleri Cemile
Öner'in feryatları karşısında duyarsız kalamamış. Parayı bana ulaştırıp teslim etmemi istediler" dedi.