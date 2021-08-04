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Giriş Tarihi: 4.8.2021

Cemile teyzenin parası Tover’den

Cemile teyzenin parası Tover’den

Kanser tedavisi için biriktirdiği 15 bin lirası yangında kül olan Cemile Öner’in imdadına, feryada duyarsız kalmayan Hollandalı Türkler yetişti

Leiden kentinde faaliyet gösteren Türk Girişimci Derneği (TOVER) üyeleri, kendi aralarında topladıkları parayı Cemile Öner'e ulaştırdı. Yangının ardından yıkılan evinin önünde parayı teslim alan 60 yaşındaki kanser hastası Öner, "Her şeyimi kaybettim. Sesimi duyan bu insanlara nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Hepsinden Allah razı olsun" diye konuştu. TOVER Başkanı Durmuş Doğan'ın arkadaşı parayı teslim ederken, "Doğan ve dernek üyeleri, haberlerde gördükleri Cemile Öner'in feryatları karşısında duyarsız kalamamış. Parayı bana ulaştırıp teslim etmemi istediler" dedi.
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Cemile teyzenin parası Tover’den
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