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Giriş Tarihi: 4.8.2021

Tatili bıraktılar yardıma koştular

Tatili bıraktılar yardıma koştular

Anavatanla güçlü bağı olan Avrupalı Türkler, her felakette yardım için seferber oluyor. Özkaner ailesi, Manavgat’ta tatili yarıda kesip yardım kampanyası başlattı

Almanya'dan tatillerini geçirmek üzere Antalya'nın Manavgat ilçesine giden 6 kişilik Özkaner ailesi, ilçede yangının başladığı günden bu yana mağdurlara yardımcı olabilmek için koşturuyor. İlçedekilere su, gıda, kıyafet ve maddi yardımda bulunan aileden Banu Özkaner, "Cumaya kadar buradayız. Tatilin son gününe kadar yardımımız sürecek" diye konuştu.

KAMPANYA DA BAŞLATTILAR
YANGINDA zarar görenler için Almanya'daki akrabaları arasında yardım kampanyası başlattıklarını da ifade eden Özkaner, "Türkiye'de orman yangınlarını duyuyorduk ama bu kadar felaketin içinde hiçbir zaman olmadık. İnsanların evsiz kalmasının çok acı olduğunu gördük. Vatan hiçbir şeye değişilmez. Almanya'da doğmuş ve büyümüş olsak da burası vatan" dedi.
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Tatili bıraktılar yardıma koştular
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