Gençlikspor ona çok şey borçlu

SABAH, Manavgat'ta eşi Andrea Hartmann
(58) ile yangından köpeklerini kurtarmak isterken ölen Fahri Yiğitokur'un Münih yakınlarındaki Bad Tölz'de arkadaşlarına ulaştı. Yiğitokur'un kasabadan ve askerlikten arkadaşı Haydar Arslan, "1994'te Gençlikspor Bad Tölz
'ün kurucu üyesi, futbolcusu ve antrenörüydü. İlk galibiyetimiz onun golü ile gelmişti. Plastik kart üreten fabrikadan malulen emekli olunca eşiyle Türkiye
'ye gittiler. Arada kulübü ziyaret ederdi. Beşiktaş
'ın eski futbolcusu Osvaldo Dario Nartallo'ya benzerliğinden dolayı lakabı Nartallo'ydu. Ölüm haberi bizi üzdü" dedi.