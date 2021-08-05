Göçmen politikacıya çirkin mektup

GÖÇMENLERE ÇARPI
HANNOVER
'DE yerel seçimler yaklaşırken Sosyal Demokrat Parti
(SPD
), belediye meclisi adayları için kartpostal hazırladı. Kartpostal aracılığı ile vatandaşların adaylardan talepleri öğrenilmek istendi. Partinin Hint kökenli adayı Dr. Bala S. Ramani'ye geri gönderilen kartpostalda, ırkçı ifadeler yer alması şaşkınlığa sebep oldu. Açık ismini de veren ırkçı, kartın ön yüzündeki tüm göçmen kökenlilerin resmine çarpı işareti koydu.
YALNIZ BIRAKMAYIN
KARTPOSTALIN arka tarafında ise, "Alman olmayanlara ev yok, çocuk yok, kedi ve köpeğe evet. Herkes AfD
'ye oy versin" ifadeleri yer aldı. Ramani, "Şiddete ve her türlü ayrımcılığa karşı kendimizi savunmaya ve karşı çıkmaya devam edeceğiz" dedi. Hannover Belediye Meclis üyesi Hülya İri
'nin tepkisi ise, "Ben de zaman zaman tehdit mektupları ve mesajları alıyorum. Bizi yalnız bırakmayın" şeklinde oldu.