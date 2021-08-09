Giriş Tarihi: 9.8.2021

Faşistlere geçit yok

Pandemi kısıtlamaları sonrası ırkçılar, iki bin kişilik yürüyüş öngördü, ancak 120 ırkçı bir araya gelebildi. Faşistlerin karşılarına ise 1400 kişilik halk çıktı, ‘Defolun’ dedi