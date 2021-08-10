Almanya göçe mahkûm

ÖNLEM ALINMASI ŞART
ALMANYA
'DA emeklilerin yerine gelecek gençlerin, doğacak işgücü açığını kapatamayacakları ifade edildi. Alman Ekonomi Enstitüsü
, oluşan açığın göçsüz çözülemeyeceğini vurguladı. Enstitü'nün, 'Göç olmadan bugün bile işgücü batıyor' isimli raporunda, demografik değişimin öngörülebilir olmasına rağmen siyasi çerçevenin ileriye dönük önlem almadığı belirtildi.
NİTELİKLİ GÖÇ ŞART
RAPORDA, 2019-2024 arasında göç olmadan işgücü piyasasında açığın büyüyeceği vurgulandı. Alman
işgücü piyasasını dengede tutmak için dışarıdan nitelikli göçe ihtiyaç olunduğu kaydedildi. Öte yandan geçen yıl Almanya'nın nüfusunun 9 yıl sonra ilk kez düşüş göstermesinin, göçün bir önceki yıla göre 85 bin daha az olmasına bağlandı.