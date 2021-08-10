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Giriş Tarihi: 10.8.2021

Almanya göçe mahkûm

CENGİZ PARLAYAN
Almanya göçe mahkûm

İşgücü açığı ile boğuşan Almanya’da çözüm olarak yine göçmenler işaret edildi. Siyasiler nitelikli göçün ülkeye gelişi için acil önlem alınması gerektiğine özellikle dikkat çekti.

ÖNLEM ALINMASI ŞART
ALMANYA'DA emeklilerin yerine gelecek gençlerin, doğacak işgücü açığını kapatamayacakları ifade edildi. Alman Ekonomi Enstitüsü, oluşan açığın göçsüz çözülemeyeceğini vurguladı. Enstitü'nün, 'Göç olmadan bugün bile işgücü batıyor' isimli raporunda, demografik değişimin öngörülebilir olmasına rağmen siyasi çerçevenin ileriye dönük önlem almadığı belirtildi.

NİTELİKLİ GÖÇ ŞART
RAPORDA, 2019-2024 arasında göç olmadan işgücü piyasasında açığın büyüyeceği vurgulandı. Alman işgücü piyasasını dengede tutmak için dışarıdan nitelikli göçe ihtiyaç olunduğu kaydedildi. Öte yandan geçen yıl Almanya'nın nüfusunun 9 yıl sonra ilk kez düşüş göstermesinin, göçün bir önceki yıla göre 85 bin daha az olmasına bağlandı.
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Almanya göçe mahkûm
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