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Giriş Tarihi: 10.8.2021

Tatile giderken can verdiler

Tatile giderken can verdiler

Fransa’dan çocuklarıyla yola çıkarak önce Kocaeli’ne akraba ziyaretine gitti. Ziyaret sonrası tatil için İzmir’e hareket eden Sevim Kızılırmak, 2 evladıyla birlikte kazada can verdi

TATİL YOLCULUĞUNDAYDILAR
BALIKESİR'DE kaza yapan otobüste, Fransa'dan memleketleri Kocaeli'ne giden Sevim Kızılırmak (52), kızı Melissa (21) ve oğlu Ozan Ahmet (18) de bulunuyordu. Aile, önce Körfez ilçesinde bulunan evlerine gitti, akraba ziyaretlerinde bulundu. Aile sonra, Ayvalık'ta tatil yapmak amacıyla İzmit Otogarı'ndan İzmir'e giden otobüse bindi.

MEMLEKETLERİNE DEFNEDİLDİLER
OTELDE rezervasyon yaptıran ve Fransa dönüşü öncesi tatil yapıp dinlenmeyi planlayan aile, şarampole yuvarlanan otobüste yaşamlarını yitirdi. İnşaat mühendisi olan Selahattin Kızılırmak, küçük oğlu Mikail Kızılırmak ile birlikte eşi ve iki evladının ölüm haberini alır almaz Türkiye'ye gitti. Cenazeler İlimtepe Belen aile mezarlığında toprağa verildi.

İKİSİ DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİYDİ
MELİSSA ve Ozan Ahmet Kızılırmak, Fransa'da üniversitede öğrenim görüyordu. Melissa'nın Arap uyruklu kız arkadaşını da tatil için Türkiye'ye götürdüğü, kızın kazada yaralandığı belirtildi.
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Tatile giderken can verdiler
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