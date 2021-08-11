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Giriş Tarihi: 11.8.2021

Aşı olmayana restoran yasak

Aşı olmayana restoran yasak

Almanya’da aşı olmayanların günlük yaşamı zorlaşıyor. Aşısızlar restoranlara, ibadethanelere ve kuaförlere dahi giremeyecek. Maske zorunluluğu sürecek

Dördüncü koronavirüs dalgasının başında olan Almanya, vaka sayısı artışı nedeniyle yeniden kısıtlamalara gidiyor. Dün Başbakan Angela Merkel ve 16 eyaletin başbakanı korona zirvesi için buluştu. Saatler süren telekonferans görüşmesinde, kısıtlamalar ele alındı. Buna göre haftalık insidans değeri 35 olan bölgelerde restoranların iç mekânlarına aşısız veya negatif test beyan etmeyen giremeyecek.

11 EKİM'DEN İTİBAREN ÜCRETLİ
SÖZ konusu kısıtlama, klinikler, bakım evleri, ibadethaneler, kuaförler, kozmetik salonları, spor salonları, yüzme havuzları, kültür etkinlikleri için de geçerli olacak. 11 Ekim'den itibaren şu anda ücretsiz olan hızlı antijen testine aşı yaptırmayan yetişkinler ücret ödeyecek. Sağlık koşulları nedeniyle aşı olamayanlar, hamileler, 18 yaş altındakiler teste ücret ödememeye devam edecek. FRANKFURT

MASKE ZORUNLULUĞU SÜRECEK
KAPALI mekânlarda ve toplu taşıma araçlarındaki maske takma mecburiyeti de sürecek. Başbakan Merkel, zirve öncesi politikacıların hızlı hareket etmesi gerektiğini söyledi. Başbakan, vaka sayılarını bir an önce düşürmeleri gereğine işaret edip, aşılamanın önemine vurgu yaptı. Konuşulan konular arasında aşılanan sayısını artırmak için farklı yollara başvurulması da vardı.

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Aşı olmayana restoran yasak
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