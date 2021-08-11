Aşı olmayana restoran yasak

Dördüncü koronavirüs dalgasının başında olan Almanya
, vaka sayısı artışı nedeniyle yeniden kısıtlamalara gidiyor. Dün Başbakan Angela Merkel
ve 16 eyaletin başbakanı korona zirvesi için buluştu. Saatler süren telekonferans görüşmesinde, kısıtlamalar ele alındı. Buna göre haftalık insidans değeri 35 olan bölgelerde restoranların iç mekânlarına aşısız veya negatif test beyan etmeyen giremeyecek.
11 EKİM'DEN İTİBAREN ÜCRETLİ
SÖZ konusu kısıtlama, klinikler, bakım evleri, ibadethaneler, kuaförler, kozmetik salonları, spor salonları, yüzme havuzları, kültür etkinlikleri için de geçerli olacak. 11 Ekim'den itibaren şu anda ücretsiz olan hızlı antijen
testine aşı yaptırmayan yetişkinler ücret ödeyecek. Sağlık koşulları nedeniyle aşı olamayanlar, hamileler, 18 yaş altındakiler teste ücret ödememeye devam edecek. FRANKFURT
MASKE ZORUNLULUĞU SÜRECEK
KAPALI mekânlarda ve toplu taşıma araçlarındaki maske takma mecburiyeti de sürecek. Başbakan Merkel, zirve öncesi politikacıların hızlı hareket etmesi gerektiğini söyledi. Başbakan, vaka sayılarını bir an önce düşürmeleri gereğine işaret edip, aşılamanın önemine vurgu yaptı. Konuşulan konular arasında aşılanan sayısını artırmak için farklı yollara başvurulması da vardı.