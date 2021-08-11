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Giriş Tarihi: 11.8.2021

Nathalie:Böyle dayanışma görmedim

Fatih YILMAZ
Nathalie:Böyle dayanışma görmedim

Sevgilisi Timur Akbulut için her şeyi bırakıp Antalya’ya yerleşen model Nathalie Volk, Türk halkının yangın söndürmedeki dayanışmasını takdir etti

Alman manken ve fotomodel Nathalie Volk (Miranda DiGrande), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu korkunç bir durum. Birçok insan evini kaybetti ve tüm geçim kaynakları tehdit altında. Türk halkı yaraları sarmak için adeta seferber oldu. Ülkenin dört bir yanından yardım yağıyor. Ayrıca itfaiye ekiplerinin, gece gündüz yangını söndürmek için canla başla çalışması beni çok etkiledi" dedi. 24 yaşındaki Nathalie, Antalya'dan ayrılmayı ve Almanya'ya dönmeyi hiç düşünmediğini de söyleyerek "Yangın bize çok yakındı. Korktum ama kendimi güvende hissediyorum" dedi.
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Nathalie:Böyle dayanışma görmedim
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