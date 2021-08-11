Nathalie:Böyle dayanışma görmedim

Alman manken ve fotomodel Nathalie Volk
(Miranda DiGrande
), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu korkunç bir durum. Birçok insan evini kaybetti ve tüm geçim kaynakları tehdit altında. Türk halkı yaraları sarmak için adeta seferber oldu. Ülkenin dört bir yanından yardım yağıyor. Ayrıca itfaiye ekiplerinin, gece gündüz yangını söndürmek için canla başla çalışması beni çok etkiledi" dedi. 24 yaşındaki Nathalie, Antalya
'dan ayrılmayı ve Almanya
'ya dönmeyi hiç düşünmediğini de söyleyerek "Yangın bize çok yakındı. Korktum ama kendimi güvende hissediyorum" dedi.