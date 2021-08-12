Bravo size gençler

Hollanda
'nın Amsterdam
şehrinde yaşayan Türk gençleri, bir TIR dolusu malzeme ile yangından etkilenen Manavgat halkının yardımına koştu. Yardım gönüllüsü gençlerden Aysel Özkaya Arslan
(26), arkadaşı Şirin Özkan Deveci
(29) ile birlikte bir TIR dolusu yardım malzemesiyle Manavgat'a gitti. Orman yangınında mağdur olan vatandaşlara destek olmak için ilçeye giden gençlere, Türk vatandaşlarının yanı sıra Hollandalılar ve diğer ülke vatandaşları da yardım etti. Bebek bezinden gıdaya, oyuncaktan giysiye kadar bir TIR malzeme, vatandaşlara ulaştırıldı. Hem yangın hem de yangın sonrası durumun üzüntü verici olduğunu dile getiren Arslan, "Gözümüze uyku girmedi. Bu nedenle biraz da olsa destek olabilirsek ne mutlu bize" dedi