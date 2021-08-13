Belediye ırkçıları kovdu

FELİX DEŞİFRE ETTİ
ALMANYA
'NIN Bochum
Büyükşehir Belediyesi, iki ırkçı çalışanını hemen işten attı. Anti faşist araştırmalar yapan Felix, iki ırkçının 1986'da Amerika'da kurulan Neo-Nazi Hammerskins adlı gruba üye olduklarını yazdı. Resimlerini yayınladı ve tüm bağlantılarını, çalışmalarını deşifre etti.
NSU BAĞLARI DA VAR
FELİX'İN 12 Temmuz'da yayınladığı raporda, belediyede çalışan Mario G. ile Keith K.'nın isimleri geçince Başkan Eiskirch harekete geçti, ırkçıların işine son verdi. Araştırmada bu iki ismin NSU sanıklarından Eminger'in bulunduğu toplantıya da katıldıkları bilgisi yer aldı.