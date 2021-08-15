FETÖ’cüler delirdi

11 OKULU BİRDEN KAYBETTİLER
HAİN darbe girişiminden sonra yurtdışındaki okullarına Alman
yöneticiler atayan FETÖ'nün, Etiyopya
'nın başkenti Addis Ababa
'daki 11 okulunu, Türk Maarif Vakfı
devraldı. Intellectual Schools
'un Türkiye'nin himayesine geçmesi üzerine çılgına dönen FETÖ'cüler, ülkedeki Alman Büyükelçisi'ni sıkıştırmaya başladı. FÖTÖ, bu okulları Alman devletinin himayesine sokmak için çabalıyordu.
OYUNLARINI KİMSE YEMEDİ
TÜRK Maarif Vakfı, "Devir, Cumhurbaşkanı'nın 2019'daki devir kararını imzalamasına rağmen FETÖ'nün okul isimlerini ve sahipliğini sık sık değiştirmesi ve eyaletler düzeyindeki mahkeme süreçleri nedeniyle gecikti. FETÖ'nün taktikleri, mahkemenin açık kararları ve öğrenci velilerinin Türkiye yanlısı duruşu karşısında başarısız oldu" açıklamasında bulundu.