Ağır tahrike izin yok

CUMA NAMAZINI SEÇTİ
KÖLN
kentinde bir İslam düşmanı, 20 Ağustos günü Cuma namazı sırasında peygamberimiz Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerle gösteri izni başvurusu yaptı. 21 Temmuz günü gerçekleşen başvuruyu değerlendirmeye alan Köln emniyeti, çıkabilecek "şiddet olayları" ve "güvenlik endişesi" nedeniyle gösteriyi yasakladı.
GÖSTERİDE ISRAR ETTİ
FRANSA'DA öldürülen öğretmen Samuel Paty
ile karikatürleri çizen Kurt Westergaard
'ı anmak istediğini de ifade eden faşistin, izin iptali sonrası İdari Mahkeme
'ye başvurduğu aktarıldı. Köln Polisi, başvuru sahibi ile görüşüldüğünü, ancak kaygılarının görüşme sonrası ortadan kalkmadığı için yasaklama yoluna gidildiğini açıkladı. KÖLN