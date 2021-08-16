Küstah Katrin

'SİZİ İLGİLENDİRMEZ'
ALMAN Yeşiller Partisi
'nden Avrupa Parlamentosu
'na (AP) seçilen Katrin Langensiepen, Emirhan Yalçın
'ın Türkiye
'deki sığınmacılar tarafından bıçaklanarak öldürülmesinden sonra çıkan olaylara ilişkin paylaşımda bulundu. Bu paylaşım üzerine bir Türk, "Türkiye'nin sorunu sizi ilgilendirmez" yazınca Langensiepen, küstah bir cevap verdi.
PARA VERMEYİN SINIRI AÇIN
LANGENSİEPEN paylaşımına, "Tabi ki parayı biz veriyoruz" yazdı. Bu tweet üzerine Alman vekile tepki yağdı. Avrupa
'nın sığınmacı politikasını eleştiren yorumlardan biri, "Suriyelilerin Türkiye'de güvende olmadığını düşünüyorsanız, neden anlaşmayı iptal edip sınırlarınızı açmıyorsunuz? Siz sadece ikiyüzlüsünüz" şeklinde oldu.
BİZ SİZE 3 MİLYAR DOLAR VERELİM
ALMAN vekilin paylaşımına bir kullanıcı, "Çok istiyorsan Almanya
'ya gelsinler. 11 yıl da sizin misafiriniz olsunlar. Suriyeliler size gelsin. 3 milyar doları biz size verelim. Siz alıp bakın 10 milyon mülteciye. Kimse sizin paranızı istemiyor. Sizin derdiniz insan hakları değil kaos" diye cevap yazdı.
ALTINDAĞ'DAKİ KANLI OLAY
ANKARA
'NIN Altındağ
ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde bulunan parkta 11 Ağustos Çarşamba günü iki grup arasında kavga çıkmış, Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Güler
, Suriyeli Yahya A. ile akrabası Muhammed A. tarafından bıçaklanmıştı. Emirhan Yalçın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Yalçın'ın hayatını kaybetmesinin ardından Altındağ'da bazı gösteri ve olaylar çıkmış, 76 kişi gözaltına alınmıştı.