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Giriş Tarihi: 17.8.2021

Aşılanmak için çok neden var

Aşılanmak için çok neden var

Almanya’nın Bavyera Eyaleti, aşılanma hızını artırmak için yürüttüğü kampanyaya oyuncu Sıla Şahin ile ünlü aşçı Ali Güngörmüş’ü de dahil etti

Aşılanmak için birçok nedenin olduğu vurgulanan kampanyanın üçüncü ayağında Sıla Şahin ile Ali Güngörmüş kamera karşısına geçti. "Bunu şunun için yapıyorum..." sloganıyla dün yayınlanan videoda Şahin, "Ben bunu sabırsızlar için yapıyorum" derken Güngörmüş, "Ben kahve eşliğinde toplanmak için yapıyorum" dedi. Eyaletin Sağlık Bakanı Klaus Holetschek (CSU), "Kararsız olanlara ulaşmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çünkü koronavirüs pandemisi ile mücadelede aşı en güçlü silahımız" dedi. MÜNİH
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Aşılanmak için çok neden var
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