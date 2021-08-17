Aşılanmak için çok neden var

Aşılanmak için birçok nedenin olduğu vurgulanan kampanyanın üçüncü ayağında Sıla Şahin
ile Ali Güngörmüş
kamera karşısına geçti. "Bunu şunun için yapıyorum..." sloganıyla dün yayınlanan videoda Şahin, "Ben bunu sabırsızlar için yapıyorum" derken Güngörmüş, "Ben kahve eşliğinde toplanmak için yapıyorum" dedi. Eyaletin Sağlık Bakanı Klaus Holetschek (CSU), "Kararsız olanlara ulaşmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çünkü koronavirüs pandemisi ile mücadelede aşı en güçlü silahımız" dedi. MÜNİH