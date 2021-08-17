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Giriş Tarihi: 17.8.2021

İlla ölmem mi gerekiyor

İlla ölmem mi gerekiyor

Posta kutusuna bıçak bıraktılar, yolunu kestiler, hakaret yağdırdılar. Polis bunca olana rağmen durumu geçiştirdi. Ayşe Cebeci: CAN GÜVENLİĞİM YOK. UYKULARIM KAÇTI

POLİS DUYARSIZ KALIYOR
ALMANYA'NIN Hof kentinde yaşayan Sivaslı Suzan Ayşe Cebeci, ırkçı Alman komşularının bir yıldır kendisini mahalleden göndermek için uğraştığını dile getirdi: "Posta kutuma Hitler'in doğum günü olan 20 Nisan'da bıçak bıraktılar. Polise gittim. 'Bıçağı çöpe at' dedi. Sözlü saldırılar devam edince yeniden şikâyetçi oldum. Bu kez bıçağı istediler."

KADINLARI DA ÖRGÜTLEDİ
HAKARET yağdıran komşusunu şikâyet ettiğinde, sabıkası yok diye işlem yapılmadığını ifade eden Cebeci, "Bana hakaret yağdıran yaşlı adam 18 Haziran'da üzerime yürüyerek 'Pis Türkler, defolun' dedi. Şimdi de komşu kadınları örgütlemiş. Onlar hakaret yağdırıyor. Yalnız yaşıyorum ve artık can güvenliğim yok. İlla ölmem mi gerekiyor" dedi. Hüseyin ERDEM / HOF
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İlla ölmem mi gerekiyor
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