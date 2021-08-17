POLİS DUYARSIZ KALIYOR
ALMANYA'NIN Hof
kentinde yaşayan Sivaslı Suzan Ayşe Cebeci
, ırkçı Alman komşularının bir yıldır kendisini mahalleden göndermek için uğraştığını dile getirdi: "Posta kutuma Hitler'in doğum günü olan 20 Nisan'da bıçak bıraktılar. Polise gittim. 'Bıçağı çöpe at' dedi. Sözlü saldırılar devam edince yeniden şikâyetçi oldum. Bu kez bıçağı istediler."
KADINLARI DA ÖRGÜTLEDİ
HAKARET yağdıran komşusunu şikâyet ettiğinde, sabıkası yok diye işlem yapılmadığını ifade eden Cebeci, "Bana hakaret yağdıran yaşlı adam 18 Haziran'da üzerime yürüyerek 'Pis Türkler, defolun' dedi. Şimdi de komşu kadınları örgütlemiş. Onlar hakaret yağdırıyor. Yalnız yaşıyorum ve artık can güvenliğim yok. İlla ölmem mi gerekiyor" dedi. Hüseyin ERDEM / HOF