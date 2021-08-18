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Giriş Tarihi: 18.8.2021

Dönüşü iptal edip yardıma koştu

Dönüşü iptal edip yardıma koştu

Almanya’da yaşayan Tuğba Özdemir, Kastamonu’da meydana gelen selin ardından, dönüşünü iptal edip yürütülen arama kurtarma çalışmalarına katıldı

ANDA Kardeşe Vefa Derneği arama kurtarma ekibi gönüllüsü olan Tuğba Özdemir (31), "AFAD ile koordineli çalıştığımız için sel afeti olduğu bilgisi geldi. Haberi alır almaz hemen Bozkurt'a çıkıp geldim. Bir mazluma umut olmak için geldim. Tek amacımız burayı tekrar eski haline getirmek" dedi. Hafriyat altında ve çöken binalarda arama ve kurtarma faaliyetlerine katılan Özdemir, "Ne zaman burası selamete ulaşır, ben o zaman dönüş yaparım. Türk milletinin birlik ve beraberlik duygusunu hiçbir zaman kaybetmeyeceğine inanıyorum" diye konuştu.
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Dönüşü iptal edip yardıma koştu
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