Dönüşü iptal edip yardıma koştu

ANDA Kardeşe Vefa Derneği
arama kurtarma ekibi gönüllüsü olan Tuğba Özdemir (31), "AFAD
ile koordineli çalıştığımız için sel afeti olduğu bilgisi geldi. Haberi alır almaz hemen Bozkurt
'a çıkıp geldim. Bir mazluma umut olmak için geldim. Tek amacımız burayı tekrar eski haline getirmek" dedi. Hafriyat altında ve çöken binalarda arama ve kurtarma faaliyetlerine katılan Özdemir, "Ne zaman burası selamete ulaşır, ben o zaman dönüş yaparım. Türk milletinin birlik ve beraberlik duygusunu hiçbir zaman kaybetmeyeceğine inanıyorum" diye konuştu.