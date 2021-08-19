Afganlara açın kapıları

ONLARA YERİMİZ VAR
FEDERAL Meclis önünde gerçekleşen gösteriye binlerce kişi katıldı. Protestocular, Afganistan'da hayatları tehlikede olanların hızla tahliye edilmesini talep etti. Seebrücke İnisiyatifi'nce düzenlenen gösteride, 'Afganistan güvenli değil', 'Hava köprüsü şimdi', 'Yerimiz var', 'Afganları öldürmeyi durdurun' ve 'Afganlara yardım edin' yazılı pankart ve dövizler taşındı.
SIĞINMACILARI GÖNDERMEYİN
GÖSTERİDE yapılan konuşmalarda, Afganistan'da hayatları tehlikede olanların bürokrasi uygulanmadan güvenli şekilde tahliye edilmesi talep edildi. Ayrıca, Almanya
'da bulunan Afgan sığınmacıların sınır dışı edilmemesi istendi. Berlin
'in dışında Bochum
, Köln
, Leipzig
gibi çok sayıda kentte de aynı çağrıyla gösteriler düzenlendi. BERLİN